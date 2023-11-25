قرار مفاجئ.. لماذا سمحت الصين لـ6 دول دخول أراضيها بدون تأشيرة؟

أعلنت الصين مؤخرا، السمح لمواطني ست دول دخول إلى أراضيها بدون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السياحة والعمل.. فما القصة؟

من المقرر أن يتم تنفيذ هذا الإجراء اعتبارًا من الأول من ديسمبر، حيث سيكون بإمكان مواطني الدول الست، الدخول إلى الصين لمدة تصل إلى 15 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة.

دخول الصين بدون تأشيرة

الدول الست المستفيدة من قرار دخول الصين بدون تأشيرة هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا، حيث سيكون هذا البرنامج التجريبي ساري المفعول لمدة عام واحد.

بدورها أوضحت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي يومي، أن الهدف من هذا القرار هو تسهيل التبادلات الشخصية بين الصين والدول الأجنبية وتعزيز الانفتاح العالمي على مستوى رفيع.

يأتي ذلك بعدما تأثرت الزيارات السياحية والعملية إلى الصين خلال السنوات الثلاث الماضية تقريبًا بالقيود الصارمة المفروضة بسبب الوباء، بما في ذلك فرض الحجر الصحي على جميع الوافدين.

رفع الحجر الصحي في الصين

تم رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا في وقت مبكر من هذا العام، ومع ذلك، لم يعود السفر الدولي إلى مستوياته السابقة قبل الجائحة بعد.

يذكر أن الصين قد رفعت الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، أغسطس الماضي، لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها، في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من كوفيد-19.

وأثقلت هذه القيود التي فرضت مدة ثلاث سنوات وتعتبر من الأكثر صرامة في العالم، كاهل الاقتصاد الصيني، وأدت إلى تظاهرات في كل أرجاء البلاد.

ويشكل رفع الحجر الصارم في فنادق محددة التدبير الأخير في هذه القيود التي رفعتها الصين بشكل مباغت مع غالبية إجراءات مكافحة هذه الجائحة.

يذكر أن الحجر الصحي مفروض منذ مارس 2020، ويخضع له كل شخص وافد من الخارج، حيث كان في الأساس ثلاثة أسابيع، لكنه خُفِّض بعد ذلك إلى أسبوع الصيف الماضي، ومن ثم إلى خمسة أيام نوفمبر.

ما فائدة قرار الصين؟

سمحت الصين في السابق لمواطني بروناي واليابان وسنغافورة بالدخول بدون تأشيرة لكنها علقت ذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

استأنفت الصين بعد ذلك، دخول مواطني بروناي وسنغافورة بدون تأشيرة في يوليو، لكنها لم تفعل ذلك بالنسبة لليابان.

في الأشهر الستة الأولى من العام، سجلت الصين 8.4 مليون دخول وخروج للأجانب، وفقا لإحصاءات الهجرة، مقارنة بنحو 977 مليونًا لعام 2019 بأكمله، وهو العام الأخير قبل الوباء.

تسعى الحكومة إلى الحصول على استثمارات أجنبية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الراكد، ويأتي بعض رجال الأعمال للمشاركة في المعارض والاجتماعات التجارية، بما في ذلك إيلون ماسك من شركة تسلا وتيم كوك من شركة أبل.