جراثيم أم وباء جديد.. الصين تكشف للصحة العالمية سبب ارتفاع الأمراض التنفسية

أعلن مسئولو منظمة الصحة العالمية، أن الصين قدمت أدلة على أن أمراض الجهاز التنفسي التي انتشرت بين عشرات الأطفال في شمال البلاد ليست من "مسببات مرض جديد أو وباء آخر.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي’، قالت الصحة العالمية إن البيانات المطلوبة قد تم تقديمها، والتي أظهرت زيادة في عدد زيارات العيادات الخارجية وقبول المرضى الداخليين بين الأطفال بسبب ارتفاع مسببات الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي.

فيما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى بكين للأطفال لمنظمة الصحة العالمية إن زيارات العيادات الخارجية وحالات النقل للمستشفيات شهدت زيادة بسبب تفشي بكتيريا المفطورات الرئوية وفيروس تنفسي مخلوي بشري وفيروسات الغدد والإنفلونزا.

وأفادت وسائل إعلام صينية بزيادة مطردة في حالات العدوى ببكتيريا المفطورات الرئوية بين أطفال المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

وقال مجلس الدولة الصيني إن الإنفلونزا ستصل إلى ذروتها هذا الشتاء وفي الربيع، وإن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية ستظل مرتفعة في بعض المناطق في المستقبل. كما حذرت من خطر عودة الإصابة بكوفيد-19.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية في الصين.

وحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، تقدمت المنظمة بطلب رسمي إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن زيادة أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي المبلغ عنها لدى الأطفال.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في 13 نوفمبر الجاري، أبلغت الصين عن زيادة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في البلاد.

وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع قيود كوفيد-19 وانتشار مسببات الأمراض المعروفة مثل الأنفلونزا، والالتهاب الرئوي.

وشددت السلطات على الحاجة إلى تعزيز المراقبة في مرافق الرعاية الصحية والبيئات المجتمعية، فضلا عن تعزيز قدرة النظام الصحي على إدارة المرضى.

وفي 21 نوفمبر، تم الإبلاغ عن زيادة في الالتهاب الرئوي غير المشخص لدى الأطفال في شمال الصين.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه مرتبطة بالزيادة الإجمالية في حالات التهابات الجهاز التنفسي التي أبلغت عنها السلطات الصينية سابقًا، أو بأحداث منفصلة أخرى.

من جانبهم، قال خبراء خارجيون لوكالة "أسوشيتد برس" قبل أن تقدم الصين أدلتها، إنه على الرغم من اعتقادهم أن الوضع يتطلب مراقبة دقيقة، إلا أنهم غير مقتنعين بأن الزيادة في المرض تشير إلى بداية تفشي وباء عالمي جديد.