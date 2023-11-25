رغم إنكارها.. ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في بكين إلى رفع القيود المفروضة على فيروس كورونا، وطلبت المزيد من البيانات حول هذه الحالات.

وحثت السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل التطعيم وارتداء الأقنعة، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ارتدى الأطفال في المدارس الصينية أقنعة وهم يصعدون الدرج، حسبما أفادت صورة من مصدر موثوق به، مايور كاكادي، وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتم الإبلاغ عن "مسببات أمراض غير عادية أو جديدة" في حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال في الصين.

صرحت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى ازدحام المستشفيات في الأيام الأخيرة، وفي استجابة لذلك، طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم المزيد من المعلومات حول حالات الالتهاب الرئوي غير المشخصة لدى الأطفال في شمال الصين، وذلك استنادًا إلى تقارير وسائل الإعلام ونظام ProMed لمراقبة تفشي المرض.

الالتهاب الرئوي هو مصطلح طبي يصف العدوى والتهاب الرئتين، ويمكن أن يكون سببه العديد من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المختلفة.

بناءً على طلب منظمة الصحة العالمية، نشرت وكالة أنباء شينخوا تقريرًا نقلاً عن مسؤولين في لجنة الصحة الوطنية الصينية يؤكدون اهتمامهم الكبير بتشخيص ورعاية الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانٍ لاحق أنه لم يتم اكتشاف أي "مسببات أمراض غير عادية أو جديدة" في الصين، وأن زيادة حالات الأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد تعود إلى "مسببات أمراض معروفة متعددة".

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت منطقة شمال الصين عن زيادة في حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا مقارنة بالسنوات الثلاث الماعدة. وأوضح البيان أن بعض هذه الزيادات حدثت في وقت مبكر من الموسم، ولكنها ليست غير متوقعة نظرًا لرفع قيود كوفيد-19، وهذا ما حدث أيضًا في بلدان أخرى.