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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يدمر الرئة وأسوأ من كورونا.. لماذا تنكر الصين وجود فيروس غامض بها؟

صدى البلد

ما زالت تنكر الصين وجود فيروس غامض بها، إذ أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية أن الزيادة المبلغ عنها في أمراض الجهاز التنفسي لا ترجع إلى مسببات الأمراض غير العادية ولكنها مرتبطة برفع قيود كوفيد-19.

وبررت الصين زيادة أعداد المرضى بأنها بسبب الأمراض المعروفة مثل الالتهاب الرئوي، وذلك بعد يوم من مطالبة منظمة الصحة العالمية الصين بمزيد من المعلومات حول زيادة أمراض الجهاز التنفسي ومجموعات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها لدى الأطفال.

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ووفقا لموقع “انديا توداي” سعت وكالة الصحة إلى الحصول على معلومات عن الوباء الجديد بالإضافة إلى النتائج المختبرية من خلال آلية اللوائح الصحية الدولية.

 

وفقا للبيانات التي قدمتها الصين، ترتبط الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي برفع قيود كوفيد-19 إلى جانب انتشار مسببات الأمراض المعروفة مثل الالتهاب الرئوي الميكوبلازما، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب عادة الأطفال الأصغر سنا والتي انتشرت منذ مايو.

 

تنتشر فيروسات الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والفيروس الغدي منذ شهر أكتوبر، ويأتي هذا التطور بعد أن عقدت الصين لجنة الصحة الوطنية مؤتمرا صحفيا في 13 نوفمبر للإبلاغ عن زيادة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي .

واجهت كل من الصين ومنظمة الصحة العالمية تساؤلات حول شفافية الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا التي ظهرت في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019.

 

كما طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مزيدًا من المعلومات حول اتجاهات انتشار مسببات الأمراض المعروفة والعبء الواقع على أنظمة الرعاية الصحية. 

السلطات الصحية في الصين الرعاية الصحية التهاب الرئوي الجهاز التنفسي

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