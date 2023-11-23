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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

درجة الحرارة تحت الصفر.. مخاوف من انتشار أمراض تنفسية في الصين

الصين
الصين

تواجه العاصمة بكين الواقعة في شمال الصين موجة برد حالياً، مع توقع درجات حرارة تحت الصفر. 

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وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، مطالبة السلطات بتزويدها بمعلومات مفصلة عن الموضوع، وداعية السكان إلى «أخذ إجراءات» احترازية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي هذه المخاوف بعد أربع سنوات تقريباً من ظهور «التهاب رئوي معدٍ» غامض في الصين كان وراء جائحة «كوفيد - 19». 

وقد تعرّضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات بسبب عدم التحذير في وقت مبكر.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة «إكس»: إنها «أرسلت طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشي التهابات رئوية بين الأطفال»، داعية إلى «خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي».

وأضافت، أنها توصي السكان في الصين «باتباع التدابير اللازمة للحدّ من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفّسي»، ومنها «التطعيم الموصى به والابتعاد عن الأشخاص المرضى والبقاء في المنزل عند المرض وإجراء الفحوص وتلقّي الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع كمامات عند الاقتضاء، وضمان التهوية الجيّدة، وغسل اليدين بانتظام».

 

الصين بكين

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