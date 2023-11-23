أول تعليق من الصين عقب إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس

قالت ماو نينج، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين رصدت ردود أفعال الدول المعنية، عقب إعلانكوريا الشمالية عن إطلاقها لقمر صناعي للتجسس.

وأكد ماو خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك أسباباً وراء تطور الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية حتى اليوم.

وأضافت، أنه من مصلحة دول المنطقة جميعا الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، والمضي قدما في حلالقضايا السياسية في شبه الجزيرة.

وتابعت: "نتمنى أن تبقى الدول المعنية هادئة ومتحفظة، وتلتزم بالاتجاه العام نحو الحل السياسي، وتتبع منهج“المسارين المتوازيين” ومبدأ التدرج والتزامن، وتنخرط في حوارات مفيدة، وتتعامل مع المخاوف المعقولة لكل طرف بطريقةمتوازنة".

وأشار ماو نينج إلي أن الصين ستستمر في لعب دور إيجابي في تعزيز حل القضايا السياسية في شبه الجزيرة.