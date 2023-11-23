مياه فوكوشيما.. الصين تطالب اليابان بالاستجابة لمخاوف جيرانها بشأن التلوث النووي

قالت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن المجتمع الدولي يطالب بشكل عاجل بإنشاء ترتيبات مراقبة دولية فعالة وطويلة الأجل، بشأن تصريف المزيد والمزيد من المياه الملوثة نوويا من محطك فوكوشيما في المحيط.

وأكدت ماو خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه ينبغي لليابان أن تستجيب لمخاوف المجتمع الدولي بموقف جدي،وأن تتخلص من المياه الملوثة نووياً بطريقة مسؤولة.

وطالبت اليابان أن تتعاون بشكل كامل في إنشاء ترتيبات مراقبة دولية فعالة وطويلة الأجل بمشاركة موضوعية منالبلدان المجاورة لليابان.

وحذرت الخارجية الصينية اليابان من تصريف المياه النووية، لما لها من عواقب لا رجعة فيها.