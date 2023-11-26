بكين توبخ واشنطن بعد تحذيرها سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

انتقدت بكين واشنطن، واصفة إياها بأنها “أكبر تعطيل للسلام” في بحر الصين الجنوبي بعد أن دخلت سفينة حربية أمريكية المياه القريبة من الجزر المتنازع عليها، وفق ما ذكرت صحف صينية.



قال الجيش الصيني إنه "حذر" مدمرة أمريكية دخلت "بشكل غير قانوني" مياهه الإقليمية بالقرب من جزر شيشا ، المعروفة أيضًا باسم باراسيل، يوم السبت.



وقالت قيادة الجبهة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي إنها ردت بتعبئة القوات البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة" السفينة الأمريكية في المياه التي تطالب بها بكين وهانوي وتايبيه.



وقال محللون أن تواجد السفينة الأمريكية تصعيد جديد لكنه لن يرقى لأكثر من ذلك.

