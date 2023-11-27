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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي والزمالك | نجم أهلاوي يرحل نهاية الموسم.. مفاجأة حول مباريات السوبر المحلي.. وورطة لكولر قبل لقاء سموحة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بأخبار القطبين الأهلي والزمالك، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عاجلة عن مباريات كأس السوبر

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن حكاما مصريين سيديرون مباريات كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

وصرح “الكومي”، خلال تصريحات تلفزيونية، بأن المباريات لن تستعين بحكام إماراتيين أو أجانب، بناءً على إصرار فيتور بيريرا على إعطاء الفرصة للحكام المحليين.

بشرى سارة لجمهور الزمالك

نجحت إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد تسديد النادي للديون القديمة المستحقة عليه لصالح الهيئة.


جاء هذا التحرك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أبو سليم الليبي في مباراة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث استمرت جهود الإدارة في حل القضايا المالية للنادي.

 

في سياق مغاير، كشف نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك السابق عن رسالته لـ نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة، قبل انتقالات يناير الشتوية.

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة

يواجه النادي الأهلي ورطة وأزمة غير مسبوقة في خط الهجوم قبل مباراته المهمة أمام سموحة في الدوري غدا، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات والإيقافات.

إستمرار غياب كهربا بسبب اللفظ الخارج في مباراة الزمالك

ويستمر غياب محمود عبد المنعم كهربا بسبب قرار لجنة الانضباط بالإيقاف لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى ذلك، يغيب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، بسبب الإصابة.

قرار عاجل ومفاجئ من إدارة الأهلي يخص اللاعبين 

قرر مسؤولو النادي الأهلي صرف راتب شهر نوفمبر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الساعات القليلة المقبلة.

في سياق ذو صلة، سيتم خصم عقوبة خروج الفريق الأحمر من دوري السوبر الإفريقي على يد صن داونز الجنوب الأفريقي من رواتب اللاعبين.

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز وصن دوانز على مهاجم أفريقي واعد

كشفت تقارير صحفية غانية عن أن جوناثان سوا، مهاجم فريق ميدياما، أصبح محط اهتمام عدة أندية أفريقية، وعلى رأسها الأهلي.

وأفاد موقع "ghanasoccernet" الغاني بوجود صراع ثلاثي داخل القارة الأفريقية من أجل التعاقد مع نجم ميدياما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مفاجأة صادمة.. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

يقترب النجم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مغادرة الفريق بعد نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

وتم التوصل إلى هذا القرار بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد لـ معلول يلبي طموح الطرفين. 

وفي ظل اهتمام عدة أندية بضم اللاعب، يعتبر الاتفاق الحالي بين الطرفين هو رحيل معلول بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي. 

 

عروض خليجية لـ معلول

يُشير الإعلامي أمير هشام إلى أن معلول تلقى عروضًا خارجية، خاصةً من دوريات الخليج، وأن هناك رغبة من النادي في عدم التجديد والاكتفاء بالفترة التي قضاها اللاعب داخل النادي. 

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