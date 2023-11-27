"مصر القومي": ندعم السيسي في الانتخابات الرئاسية لأنه أعاد مصر كقوة إقليمية

قال رضا عبد الرحيم، أمين عام مساعد حزب مصر القومي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات ترقى إلى مستوى المعجزات، لذلك هو الأجدر بالرئاسة المصرية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، ورضا عبد الرحيم، أمين عام حزب مصر القومي، وأحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أيمن مرسي أمين التنظيم والعمل الجماهيري، وعبد الرحمن هشام، أمين مساعد الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أبناء سوهاج، محمد سلطان، نانسي عوني.

وأضاف "عبد الرحيم" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الدولية، بعدما غابت لعدة سنوات، والآن عادت مصر قوة يستحيل تجاهلها، ليس في الإقليم ولكن في العالم كله، وآخر تجلياتها، انضمام مصر إلى مجموعة بريكس.

وأضاف أمين عام مساعد حزب مصر القومي، أنه فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت على الصعيد الداخلي، فقد أطلقت مصر مبادرة حياة كريمة، وسار الرئيس السيسي على مسار احقق آمال الشعب المصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهذا ظهر في الحوار الوطني، الذي عقد بلا خطوط حمراء.

وتابع: "كل هذا يرسخ قناعتنا ويقيننا بأن قيادة السيسي لنا هو الخيار الوحيد والسليم، وكلنا ثقة أن مصر تحتاج إلى استمرار السيسي في قيادة الدولة الذي عبر بنا من انفاق كثيرة وضعها الجميع في الداخل والخارج".