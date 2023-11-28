نشرة المرأة| وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل شوربة خضار بالشوفان والفراخ.. فوائد البرتقال وزيت الخروع.. وكيف تعدل بين أبنائك

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي.

البرتقال الأخضر، المعروف أيضًا باسم الليمون الأخضر أو الليمون اللبناني، هو فاكهة تتميز بنكهة حمضية ومنعشة .

زيت الخروع.. فوائد كثيرة للشعر

زيت الخروع هو زيت طبيعي يستخرج من بذور نبات الخروع (Ricinus communis). يعتبر زيت الخروع معروفًا بفوائده المحتملة للشعر، وقد يساهم في تعزيز صحة فروة الرأس وتحسين مظهر ونمو الشعر. إليك بعض الفوائد المحتملة لزيت الخروع على الشعر:

يشعر بعض الوالدين بتأنيب الضمير نتيجة لتميز طفل عن الاخر كم أبنائهم فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم إليك بعض النصائح لعدم التفرقة بين الأخوة وتميز طفل عن الآخر وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات متنوعة على الجسم، وقد تكون بعض هذه التأثيرات غير المتوقعة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن التأثيرات الغذائية قد تتنوع من الشخص لتخفيف الجرعة المستخدمة وتركيب المكمل وحالة الصحة الفردية. وفيما يتعلق بتناول بعض الأمثلة على التأثيرات غير المتوقعة التي يمكن أن نتحدث عنها بسبب تأثر الأغذية وفقا لما نشره موقع هيلثي :

تفضل ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطاب للأسرة ودائما تبحث عن أفضل وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية سريعة التحضير ومشبعة فى نفس الوقت وتجمع الكثير من الخضروات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك تجربة إعداد شوربة خضار بالشوفان والفراخ بمذاق لا يقاوم وقيمة غذائية عالية وتنوع بين الكثير من العناصر الغذائية والكثير من الفيتامينات للشيف سلمى محمود.