عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نجيم تحتفى مع أبنائها بعيد الميلاد

نادين نجيم
نادين نجيم

قررت الفنانة نادين نسيب نجيم أن تختفى مع أولادها بعيد الميلاد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

والتقطت نادين نسيب نجيم صورا لابنيها هيفين وجوفانى إمام شجرة الكريسماس.

أولاد نادين نسيب نجيم 

نادين نسيب نجيم 

وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة جذابة.

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

وأطلت نادين نسيب نجيم بتوب باللون الأسود، وعليه قميص أوفر سايز باللون الابيض وعلبه كتابات باللون الاسود وبأكمام طويلة.

وكان قميص نادين نسيب نجيم من ماركة Balanciaga، ووصل سعره إلى 6,440 ريال سعودي، أي ما يعادل 163,9406 جنيه مصري.

وقامت نادين نجيم بلم خصلات شعرها بعمل ذيل حصان، وقامت بترك بعض خصلات على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تلاءم مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الكشميري الفاتح، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، فاختارت قلادات وخواتم واساور وساعة يد باللون الذهبي, وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وكان احد الخواتم ببعض حبات من الألماس باللون الأخضر من مجموعة أكسسورات Cartier وقد وصل سعره إلى 91847 ريال سعودي، اي ما يعادل 756،717 جنيه مصري

​نادين نسيب نجيم نادين نجيم أحدث أعمال نادين نجيم افلام نادين نجيم الفنانة نادين نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

موضوعات متعلقة

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

مفاجأة بإيرادات الأفلام.. كريم عبدالعزيز نمبر 8 وحسن الرداد يتفوق على الجميع

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

5 نجوم سبقوا طارق عبد العزيز.. وفاة فنانين أثناء التصوير وعلى خشبة المسرح

جينيفر لوبيز تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وفيلمها مع زوجها بن أفليك

تجاربى كتير وكنت منهارة.. فدوى عابد تروى تفاصيل تعرضها للتحرش

شاهد.. اللقاء الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز على التلفزيون

تعرف على القائمة الطويلة لمسابقة مسرح الجنوب

ترشيحاتنا

سعر مرتفع للفائدة.. ما أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا؟

"أشعر أني في بلدي ووطني"| تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

الأونروا: الأوضاع في غزة سيئة للغاية

تعرف على المنح التنافسية للعام الدراسي 2025/2024 المقدمة من دولة المجر

الفصائل الفلسطينية تثمن الدور المصري والقطري في تحقيق الهدنة المؤقتة

قرار عاجل من أبو الغيط الانتخابات الرئاسية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ