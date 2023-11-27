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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

فدوى عابد
فدوى عابد

كشفت الفنانة فدوى عابد عن سر ارتدائها الحجاب لمدة شهر واحد وبعدها قررت أن تخلعه.

وقالت فدوى عابد خلال حوارها مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة في برنامج الستات : "اتحجبت شهر وكانت تجربة في أيام الجامعة، لأني كنت غضبانة وكنت بقول يمكن أنا اللي غلطانة أن الرجالة بتبص لي بشكل معين، فقررت هلبس واسع وطويل يمكن ساعتها ما يشفونيش، فقررت ألبسه كنوع من الحماية لحد ما كنت في الجامعة في عز الظهر في رمضان وكنت واقفة جنب كشك كلنا بنقف فيه، وواحد معدي مد إيده روحت قعدت في البيت أسبوع وبعدين قررت أني أخلعه وعرفت أن مش بيحوق فيهم.

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وأضافت فدوى عابد : أنا كنت لابساه عن غير اقتناع لمجرد حماية، ولما خلعته قلت خلاص هشوف طريق تاني زي العنف، والموقف ده خلاني طول الوقت اقرأ الراجل أسرع ومش سهل اللي قدامي يتعدى حدوده معايا أو يتحرش بيا، وهما بيصطادوا اللي هيتحرشوا بيهم وبيكونوا عارفين اللي هيسكتوا.

شاهد الفديو هنا 

وقالت فدوى عابد : "قرار الزواج الثاني أخذ مني وقتًا، وزوجي الحالي كان لديه تخوفاته لأنه كان متزوجا في السابق، وكل شيء تم بهدوء.

وأضافت “طول الوقت أنا مفهمة ابني إنه أهم حاجة لدى، وتحدثنا سويا ورأيت تعامله مع زوجى الحالي، وكيف زوجى يتعامل معه كصديق وليس كأب”.

فدوى عابد 

وكشفت الفنانة فدوى عابد عن تفاصيل تعرضها للتحرش وذلك أثناء فترة المراهقة مؤكدة أن لابد من الفتيات أن لا يلتزمن الصمت أمام هذه الظاهرة.

وقالت فدوى عابد: "تجاربي مع التحرش كثيرة وبدأت وأنا مراهقة وأول مرة كانت في تاكسي وأنا في ثانوية عامة، وكنت خايفة بشكل رهيب وشكرت الراجل وإديته فلوس، وطلعت لماما منهارة".


وأضافت: "احتجت وقت طويل علشان أفهم إني مش لازم أسكت ولازم أفضح المتحرش، وإني مش غلطانة في حاجة".

وأوضحت فدوى عابد : "أظن الغضب هو السبب فى ان اقوم بضرب المتحرش، وأنا مبسوطة إن جيلنا شجع أجيال بعدنا تتكلم عن التحرش وتطرح الموضوع للنقاش".

وأكدت فدوى عابد رفضها للمواقف السلبية التي يتخذها البعض تجاه ضحايا التحرش بقولها: "الناس اللي بتلوم البنات على التحرش أنا بشوفها خسيسة وجبانة، على الأقل يسكتوا ويسيبوا اللي قادر ياخد موقف ياخد موقف".

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