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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن استكمال ترتيب تسليم طائرات "سوخوي-35" الروسية

صدى البلد

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي، الثلاثاء، استكمال ترتيبات تسلم طائرات روسية مقاتلة من طراز "سوخوي-35" وهليكوبتر هجومية من طراز "ميل مي-28" وطائرات تدريب "ياك-130".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء نقلاً عن فرحي قوله، إن "الأجهزة المعنية انتهت من خطط ضم  الطائرات إلى الوحدات القتالية بالقوات المسلحة الإيرانية"، موضحاً أن الطائرات "ستكون بالتأكيد تحت تصرف إيران، والعمليات جارية حالياً".

وأعلنت إيران وفي مارس الماضي، إبرامها عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي 35"، على الرغم من تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

وذكرت وكالة "إرنا" آنذاك أنه بعد رفع الحظر (الذي فرضته الأمم المتحدة) على شراء الأسلحة التقليدية في أكتوبر 2020، أبرمت طهران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من موسكو.

وتُهدّد واشنطن بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، خصوصاً الحرس الثوري المُدرج في قائمة "المنظمات الإرهابية" الأميركية.

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