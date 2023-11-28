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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وشابو بـ21 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كميات من المخدرات بالجيزة

المخدرات
المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة تقدر قيمتها بـ 21 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.  

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 14 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 3,500 لمخدر البودر – 15000 قرص مخدر) وكذا (سيارة - 2 سلاح أبيض – نظارة ميدان - 4 ميزان حساس – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(21,000,000 مليون جنيه). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .

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