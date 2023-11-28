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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست تكشف عن أول ضغط أمريكي حقيقي على الاحتلال لتمديد الهدنة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر مطلعة، بحث  مدير المخابرات الأمريكية للتوصل لصفقة موسعة بين إسرائيل وحماس.


وذكرت واشنطن بوست: ان مدير المخابرات وبليام بيرنز يضغط على إسرائيل لتوسيع مفاوضاتهما بشأن الرهائن.


وتريد أمريكا  الإفراج عن الرجال والعسكريين لدى حماس مقابل إفراج واسع عن الأسرى الفلسطينيين.

 

 

أعلنت الخارجية القطرية أنه لا يمكن التحقق من عدد الرهائن المتبقين لدى حماس بعد العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتم الاتفاق على هدنة مؤقتة بوساطة مصرية قططرية  وأميركية، ودخل حيز التنفيذ الجمعة، ونص على هدنة من 4 أيام يفرج خلالها عن 50 رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا، وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.


ومنذ الجمعة، أطلق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، فضلا عن 117 معتقلا فلسطينيا.


وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الإثنين، إن تمديد الهدنة لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية، و60 معتقلا فلسطينيا.

وذكر راديو الجيش الإسرائيلي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) في غزة ومن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق هدنة ممتد مع الحركة.

احتلال إطلاق سراحه اشنطن بوست الأسرى الفلسطينيين الهيئة العامة للاستعلامات

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