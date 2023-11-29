دورتموند يقسو على ميلان بثلاثية في دوري الأبطال

حقق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على مضيفه ميلان الإيطالي 3-2 ، على ملعب "سان سيرو"، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ماركو رويس التسجيل لدورتموند في الدقيقة 10 من ركلة جزاء من عمر الشوط الأول وتعادل سامويل شوكويزي لصالح ميلان في الدقيقة 37، وأهدر جيرو ركلة جزاء لصالح ميلان وسجل الهدف الثاني لدورتموند جريمي بينو جيتنز في الدقيقة 59، وكربم أديمي أحرز الثالث في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

واستضاف فريق ميلان الإيطالي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة ميلان الرسمية:

ماينان ، كالابريا ، ثياو ، توموري ، هيرنانديز ، عدلي ، ريندرز ، تشيك ، بوليسيتش ، تشوكويزي ، جيرو.



تشكيلة دورتموند الرسمية:

كوبيل ، رايرسون ، هوميلز ، شلوتربيك ، رامي بن سبعيني ، تشان ، سابيتزر ، مالين ، رويس ، غينتيز ، فولكروغ.

ميلان ضد دورتموند



ويتواجد فريقا ميلان وبوروسيا دورتموند في المجموعة السادسة (مجموعة الموت) ببطولة دوري أبطال أوروبا، برفقة كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي.

ترتيب المجموعة

ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وكان الفريقان تعادلا بدون أهداف فى مرحلة الذهاب، ويتصارع الثنائي في مباراة الليلة، حيث يتفوق أسود الفيستيفاليا بفارق نقطتين عن الروسونيري.

ويدخل ميلان اللقاء قادما من فوز صعب على فيورنتينا في الجولة السابقة من الدوري الإيطالي، فيما فاز دورتموند على مونشنجلادباخ 4-2.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتاريخياً التقى فريقا بوروسيا دورتموند ضد ميلان في 7 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها الروسونيري تحقيق الفوز خلال 3 مواجهات والتعادل في 2 وخسارة مواجهتين أمام منافسه وصيف الدوري الألماني.

ويتفوق نادي ميلان في القيمة التسويقية بواقع 529 مليون يورو، مقابل 467 مليون لصالح بوروسيا دورتموند، ويعتلي رافائيل لياو قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بقيمة تصل الى 90 مليون.

موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند



وانطلقت صافرة مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في الجولة الـ 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة علي ستاد سان سيرو بإيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا



بثت مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا عبر قناة “بي إن سبورت 4” حيث أنها الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.