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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الجيل القادم كهربائي.. نيسان تكشف عن أحدث مواصفات سكاي لاين الجديدة

صدى البلد

يعرف الجميع سيارة Nissan Skyline GT-R من سلسلة أفلام Fast & Furious وألعاب Gran Turismo ورياضة السيارات في جميع أنحاء العالم. تعتبر السيارة الرياضية اليابانية أسطورية لنجاحها في السباقات ومحركها سداسي الأسطوانات القادر على إنتاج قدر كبير من القوة بشكل موثوق من خلال تعديلات بسيطة فقط.

الجيل القادم كهربائي.. نيسان تكشف عن أحدث مواصفات سكاي لاين الجديدة

ومع ذلك، لم يتم إنشاء جميع Skylines على قدم المساواة. يرتدي البعض لقب "غودزيلا" الرائع - GT-R، بينما يُنقل آخرون إلى العمل الممل وينتهي بهم الأمر كسيارات إنفينيتي سيدان مُعاد تسميتها في الولايات المتحدة. ومن خلال مظهره، سيكون الأخير صالحًا لمستقبل اللوحة، إذا كان هذا التقرير من منفذ البيع الياباني Best Car هو ما يجب تصديقه.

 

وفقًا للمصدر، سيصبح الجيل التالي من Skyline زوجًا من المركبات الكهربائية بالكامل: سيارة سيدان وسيارة دفع رباعي/كروس أوفر/أي ما تريد تسميتها.

 

يدعي المنشور أن نسخة SUV من تشكيلة Skyline المجددة ستركب على نفس منصة نيسان اريا وستوفر أكثر من 450 حصانًا. ومن المتوقع أن تظهر لأول مرة في عام 2025 ويمكن بيعها في الولايات المتحدة باعتبارها سيارة إنفينيتي - مرة أخرى، لن تكون هذه هي المرة الأولى.

 

يقال إن سيارة Skyline EV الجديدة الثانية ستكون سيارة سيدان أنيقة بأربعة أبواب مزودة بمحرك رباعي بقوة 443 حصانًا، وهو أكثر من كافٍ لتلبية احتياجات جو اليومية المتوسطة (لا يحتاج أحد إلى 1000 حصان للتنقل).

 

الجيل القادم كهربائي.. نيسان تكشف عن أحدث مواصفات سكاي لاين الجديدة

وهذا أيضًا قد يشق طريقه إلى الولايات المتحدة كمنتج من منتجات إنفينيتي. ولحسن الحظ، كشفت العلامة التجارية الفاخرة عن مفهوم سيارة السيدان الكهربائية Vision Qe الشهر الماضي، ملمحة إلى الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبلها الكهربائي.

 

في الوقت الحالي، إن سيارة إنفينيتي Q50 التي يتم بيعها هنا هي – كما خمنت – سيارة نيسان سكاي لاين اليابانية المعاد تسميتها. تم أيضًا إعادة تسمية سيارات إنفينيتي EX البائدة وسيارات الكروس أوفر QX السابقة، لذا هناك بعض المنطق في التقرير. لكننا أيضًا نتعامل مع هذه المعلومات بحذر عندما نرى كيف وعدت المجلات اليابانية المتحمسة بعودة سيارة مازدا الرياضية ذات المحرك الدوار منذ عقدين من الزمن.

 

لدى نيسان، التي تمتلك إنفينيتي، خطة طموحة للكهرباء تتضمن ما لا يقل عن 27 طرازًا جديدًا يعمل بالبطارية (19 منها ستكون كهربائية بالكامل) على مستوى العالم بحلول عام 2030. 

الجيل القادم كهربائي.. نيسان تكشف عن أحدث مواصفات سكاي لاين الجديدة

وفي الولايات المتحدة، تتمثل الخطة في الحصول على حوالي 40٪ من إجمالي السيارات الكهربائية. حجم المبيعات يأتي من المركبات الكهربائية. في الوقت الحالي، تتأخر نيسان كثيرًا في السباق الكهربائي، مع وجود سيارة Ariya EV فقط في الولايات المتحدة ولا توجد سيارات هجينة في تشكيلتها الحالية. ولا يزال أمامها طريق طويل لتحقيق هذا الهدف الكهربائي.

 

 

Nissan Skyline Gran Turismo GT-R SUV Skyline

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