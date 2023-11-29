عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي»

صدى البلد

حل الفنان أحمد فهمى ضيفا على الإعلامى أنس بوخس فى برنامج "AB Talks “ والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتحدث أحمد فهمي عن جوانب شخصيته قائلا :" لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيا متقلب جدًا على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب، أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيف مش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا".

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي عقب انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، ويطرح فهمي خلال الحلقة للعديد من الأسرار والكواليس على مستوى الفني والاجتماعي.

انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي. 

وكتبت الزاهد عبر إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

تفاصيل انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي 

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي، ليس جديداً مؤكدة أن خبر انفصالهم تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة.

 خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي كان يُكذب دائماً


وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، و يتم تجاهله من الطرفين، لافتة إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فلمهم  الأخير "مستر إكس".

انفصال أحمد فهمي انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

الحزن يخيم على لاعبي الأهلي .. أول قرار لبيبو بعد التعادل مع سموحة |فيديو

الخطيب بيفهم كورة.. فرج عامر يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

اخبار مصر| مدبولي: ضغوط غير مسبوقة على شبكة الكهرباء.. الانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غدٍ

أول تعليق من فرج عامر بعد تعادل الأهلي مع سموحة

ترشيحاتنا

إشادة بدور مصر في إيصال المساعدات لغزة|تونس تكشف تفاصيل المكالمة بين قيس سعيد والسيسي

وضع خطير.. إيلون ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة غزة

المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا يكشف موقف القندوسي من العودة للأهلي

فترة الصمت تبدأ من ظهر اليوم|تعرف على ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة

مش واخد حقه|مهيب عبدالهادي يكشف سر غضب محمد عبدالمنعم وموقف الأهلي منه

نجم الأهلي السابق: الجميع يطبق اللوائح وكولر أخطأ في التعامل مع البدلاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة الحضري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي .. خلّي بالك

قصة قرار أعطى الحق لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.. اعرف الحكاية

طريقة عمل فطيرة بيتزا باللحمة المفرومة .. جديدة وغير تقليدية

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ