أحمد فهمي: مضيت على عقد طلاق والدتي وأنا بعمر 19 عاما

تحدث الفنان أحمد فهمي عن كواليس انفصال والده ووالدته وعلاقته بشقيقه كريم فهمي.

وقال أحمد فهمي في تصريحات تليفزيونية: عمري ما أقهر حد هو في احتياج ليا حتى بنظرة، وعمري ما أفكر أن حد شغال عندي عشان عيب جدا... ودي كسرت الايجو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جدا وقت الجامعة... ولكن لما رجعت من أمريكا بقيت بفكر بشكل تاني خالص.

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وعن علاقته بوالده قال أحمد فهمي: والدي صاحبي جدا وأمي ست عافرت كتير، وعقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة... وكلمة متخربش البيت بشوفها دي كلمة جاهله جدا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال.



وأضاف: إحنا اتربينا أننا ننقي بعض بالشكل ومش غلط الولد يعمل أي حاجة، والدين نفسه مش بيقول كده.





وكان قد كشف أحمد فهمي، عن سبب فكرة عدم إنجابه حتى الآن، وسفره إلى أمريكا، وأبرز كواليس طفولته ورؤيته في الحياة بشكل عام.

وقال أحمد فهمي، في تصريحات تليفزيونية، “في فرق ما بين تبقى مبسوط وما بين تبقى راضي، وممكن البني آدم يقعد سنتين يفكر فكرة غلط لغاية ما يكتشف إحنا بنضيع وقت لحد ما نموت”.

وأضاف أحمد فهمي: “لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيا متقلب جدًا على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب.. أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيف مش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا”.





