في أول ظهور بعد الانفصال.. أحمد فهمي ضيف ABtalks الثلاثاء القادم

يحل الفنان أحمد فهمي ضيفا على الإعلامي أنس بوخاش فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه ABtalks والمذاع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



ويعتبر هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي عقب انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، ويطرح فهمي خلال الحلقة للعديد من الأسرار والكواليس على مستوى الفني والاجتماعي.

كما يتحدث فهمي خلال الحلقة عن بداية مشواره الفني وعلاقته بالثلاثي بعد الانفصال والعديد من كواليس أعماله الفنية.



انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

تفاصيل انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي، ليس جديداً مؤكدة أن خبر انفصالهم تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة.

خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي كان يُكذب دائماً



وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، و يتم تجاهله من الطرفين، لافتة إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فلمهم الأخير "مستر إكس".