سبب غير متوقع.. أحمد فهمي يكشف سر تأخره في الإنجاب

كشف أحمد فهمي، عن سبب فكرة عدم إنجابه حتى الآن، وسفره إلى أمريكا، وأبرز كواليس طفولته ورؤيته في الحياة بشكل عام.

وقال أحمد فهمي، في تصريحات تليفزيونية، “في فرق ما بين تبقى مبسوط وما بين تبقى راضي، وممكن البني آدم يقعد سنتين يفكر فكرة غلط لغاية ما يكتشف إحنا بنضيع وقت لحد ما نموت”.

وأضاف أحمد فهمي “لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيا متقلب جدًا على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب.. أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيف مش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا”.





وعن عدم إنجابه قال: “أنا متأخر في الخلفة لأن التعامل مع الطفل أخطر حاجة ممكنة.. ولو هوصف طفولتي هقول لا تراجع ولا استسلام، وطفولتي هي أهم حاجة، وبحب أجرب واستكشف ومعتبرش حاجة تضييع وقت، ولازم البني آدم يعرف يتعامل مع الطفل اللي جواه”.

وعلى جانب آخر، نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على إنستجرام صورة لها خلال أداء مناسك العمرة، وذلك بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي.

وكتبت هنا الزاهد: بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء وكل لحظة أكدلي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعت لي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق.

وحل الفنان أحمد فهمي ضيفا على الإعلامي أنس بوخاش فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه ABtalks والمذاع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي عقب انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، ويطرح فهمي خلال الحلقة للعديد من الأسرار والكواليس على مستوى الفني والاجتماعي.

كما يتحدث فهمي خلال الحلقة عن بداية مشواره الفني وعلاقته بالثلاثي بعد الانفصال والعديد من كواليس أعماله الفنية.