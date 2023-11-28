عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنات ألفة يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان جوثام العالمي

صدى البلد

حقق الفيلم التونسي بنات ألفة إنجازا عالميا جديدا يواصل به سلسلة نجاحاته العالمية حيث استطاع الفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي وهي واحدة  من أكبر الجوائز  العالمية في السينما.


وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية.

 


الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من  إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.
وتم تصويره في تونس العام الماضي. 


وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

كوثر بن هنية مخرجة تونسية ولدت بسيدي بوزيد وتابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة «لا فيميس» بباريس ولتلتحق سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس.

 وقدمت فيلمها القصير الأول «أنا وأختي والشيء» وفي سنة 2010 الفيلم الوثائقي «الأئمة يذهبون إلى المدرسة» وتشارك عام ٢٠١٣ في عديد المهرجانات بفيلم  قصير هو «يد اللوح» الفائز  بأكثر من عشر جوائز منها التانيت الذهبي من ايام قرطاج السينمائية. 

أما فيلمها الطويل الأول «شلاط تونس» فقد افتتح في مهرجان كان قسم الأسيد و حاز على عديد الجوائز العالمية.


ومثل فيلمها الرجل الذي باع ظهره تونس في قسم نظرة ما بمهرجان كان وفي منافسات الأوسكار. وفازت بوسام فارس الفرنسي عام ٢٠١٦.


اما النجمة هند صبري فكانت بدايتها الفنية عام ١٩٩٤ ودور البطولة في الفيلم التونسي صمت القصور في مهرجان كان وفاز الفيلم بجائزة الكاميرا الذهبية وتوالت بعده بطولات هند صبري في السينما التونسية والمصرية والعالمية في أكثر من ٣١ عمل سينمائي حصدت خلالها الكثير من جوائز التمثيل الأولى منها افضل ممثلة في أيام قرطاج السينمائية مرتين وأفضل ممثلة في مهرجان الجونة وفازت بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأول فنانة من جيلها تحصد هذه الجائزة والكثير من الجوائز عبر العالم وكانت قد شاركت في لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائى الدولي عام ٢٠١٩
وفازت هند عام ٢٠١٤ بوسام فارس الفرنسي وعام ٢٠٢١ بوسام ظابط الفرنسي أيضا

المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي المسابقة الرسمية لمهرجان كان النجمة هند صبري جائزة فاتن حمامة كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي الدولي بنات ألفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

ترشيحاتنا

متحدث بالخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي والدور المصري للتوصل للهدنة في غزة

مدبولي يعلن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء

«لهو الصغار» في الجيزة يقود أهاليهم للسجن والمستشفى

خلال توقفه في باريس.. سامح شكري يتفقد الاستعدادات الأخيرة للانتخابات الرئاسية

قصة الكلمة الأكثر بحثا في عام 2023 على الانترنت

كتائب القسام تعلن ردها على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

فيديو

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ