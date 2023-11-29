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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من هذه الأعراض.. احذر الاكتئاب الموسمي  

أعراض الاكتئاب الموسمي
أعراض الاكتئاب الموسمي  

يعتبر الإكتئاب الموسمي هو نوع من اأواع الاضطرابات العاطفية، ويحدث بسبب التغيرات الموسمية، ويبدأ وينتهي في الأوقات نفسها تقريبًا كل عام في فصل الخريف وتستمر حتى أشهر الشتاء، 

 

أعراض الإكتئاب الموسمي

 

ويشعر الشخص المصاب بالإكتئاب الموسمي بوهن قوته وتقليل حيوته، وتقلب المزاج، وتظهر أعراض الإكتئاب الموسمي في نهاية الخريف أو بداية الشتاء وتختفي في الأيام المشمسة خلال الربيع والصيف، وقد تبدأ الأعراض خفيفة ثم تصبح أكثر حدة.

 

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وقد تشمل أعراض الاكتئاب الموسمي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ الشعور بضعف الهمة والحزن والكآبة معظم اليوم.

_ فقدان الشغف بممارسة الأنشطة التي طالما كنت تستمتع بها

_ الشعور بالفتور والكسل

 

أعراض الإكتئاب الموسمي

 

_ مواجهة مشاكل متعلقة بالنوم لفترات طويلة

_ الرغبة الملحة في تناول الاطعمة الغنية بكربوهيدرات 

_ الإفراط في تناول الأكل

_ زيادة الوزن

_ صعوبة التركيز

_ الشعور باليأس أو انعدام القيمة أو الإحساس بالذنب

_ فقدان الرغبة في الحياة

_ الشعور بالتعب أو قلة النشاط

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لو بتعاني من هذه الأعراض.. احذر الاكتئاب الموسمي  

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