الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو لهدنة مطولة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن استخدام الأسلحة المدمرة بغزة أثر على المدنيين بشكل كبير، مشيرا إلى أنه ندعو لهدنة انسانية مطولة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة.

وقال أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، أن ألاف الأطفال والنساء قتلوا خلال العدوان على غزة، مؤكدا أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكبر من أي عدد بأي نزاع.

حرمة مرافق الأمم المتحدة

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن عشرات الألاف من الإصابات جراء العدوان على غزة، مشددا

على حرمة مرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة