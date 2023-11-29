أمين عام الأمم المتحدة: من حق الفلسطينيين العيش بسلام وكرامة

علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، على ذكري اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال جوتيريش عبر حسابه على منصة إكس: "إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة لإعادة تأكيد حقه في العيش بسلام وكرامة".

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة: "لقد مضى وقت طويل على التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، على أساس الأمم المتحدة والقرارات والقانون الدولي".

https://x.com/antonioguterres/status/1729791554951192838?s=20

ويجري الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نوفمبر منذ عام 1979، ويتم الاحتفال به كل عام.

ووفقا للصفة الرسمية للأمم المتحدة، فقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين. بات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181 (د-2)، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية.