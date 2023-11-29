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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تنظم وقفة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وقفة تضامنية لجامعة
وقفة تضامنية لجامعة الدول العربية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي بدأت بالنشيد الوطني لدولة فلسطين.

 

وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد.

 

ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا  لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني

 

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الأراضي العربية المحتلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب الإسرائيلية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جامعة الدول العربية

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