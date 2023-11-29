الجامعة العربية تنظم وقفة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي بدأت بالنشيد الوطني لدولة فلسطين.

وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد.

ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني

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