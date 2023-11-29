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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«خليك إيجابي».. جامعة طنطا تنظم ندوة تثقيفية للطلاب حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية|صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم ندوة حوارية بعنوان "المشاركة حياة" الانتخابات الرئاسية … شارك خليك إيجابي، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والدكتورة زينب سامى المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدد كبير من طلاب الجامعة، وحاضر بالندوة النائبة دعاء عريبي والنائب أحمد قناوي والمهندس أحمد صبري أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.

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بدأ الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وأعرب عن سعادته بتواجد أعضاء شباب تنسيقية الأحزاب بجامعة طنطا، وقدم عرضاً تقديما تناول خلاله التحديات التى تواجه الوطن  وحث طلاب الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني و بنشرهم  الوعي في محيط أسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الديمقراطية واثبات للعالم أن مصر دولة ديمقراطية  لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأت الدولة في انشائها. 
وأبدى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال كلماتهم سعادتهم بتواجدهم في جامعة طنطا وأكدوا 
على أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات وأن المشاركة الحقيقية تكون من خلال إبداء الرأي داخل الصناديق الانتخابية وبكل شفافية ومسئولية كما حثت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية جميع المتطوعين بالمؤسسة على المشاركة في العملية الانتخابية موجهة لهم الشكر على ما يقدمونه من جهد من أجل تحسين أحوال المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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خلال الندوة تم عرض فيديو من انتاج الهيئة الوطنية للانتخابات لحث الحضور على المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية خلال الشهر المقبل بدءا من يوم 10 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام.
وفى نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار مع طلاب الجامعة وتناولت الأسئلة محاور تتعلق بالأبعاد التنموية والمشروعات القومية وتحسين الأحوال المعيشية وكيف تتم عمليات التخطيط المستقبلي لبناء الجمهورية الجديدة.

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أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب الأ أعضاء تنسيقية شباب أعضاء هيئة التدريس التحدي الب الحقيقي الجامعة التنموية أعضاء هيئة التدريس والعاملين اري الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا

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