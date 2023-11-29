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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بمطروح تنظم لقاءات توعوية لتعزيز المشاركة بانتخابات الرئاسة

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة بمطروح

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتنسيق مع إدارة شباب مطروح، لقاء تثقيفيا حول تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تحت شعار "شارك... الكلمة كلمتك"، لتوعية الشباب وجميع فئات المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، وذلك بمركز شباب مطروح.

 حضر اللقاء الدكتور "وليد رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح وأعضاء برلمان الشباب والشيوخ وأندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية بمطروح.

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وأكد الدكتور "أحمد مجدي" كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، على ضرورة وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، كما أكد على حيادية الانتخابات الرئاسية المقبلة وشفافيتها.


وأضاف أن هناك العديد من الشروط الخاصة بالمرشح الرئاسي منها، أن يكون مصري الأب والأم، وقام بتأدية الخدمة العسكرية كما يجب أن تكون حالته الصحية والعقلية على أعلى مستوى للقيام بالمهام الصعبة لإدارة الدولة.


كما نوه "مجدي" على أنه يجب على المترشح للمنصب الرئاسي أن يحصل على عدد معين من التوكيلات يبلغ "٢٥" ألف شخص من المواطنين، أو عدد "٢٠" تزكية من أعضاء مجلس النواب، وأن من لهم الحق في التصويت يبلغ عددهم "٦٢" مليون مواطن تقريبا، مؤكدا على حرص الدولة على بناء جيل قادر على التعبير عن رأيه بمنتهى الحرية.


كما تحدث عن مفهوم الحقوق السياسية وحق المشاركة السياسية، وطبيعة ومستويات المشاركة السياسية، وأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.


بينما أكد "الحسيني عباس" مدرب البرنامج القومي لمواجهة الإشاعات وعضو وحدة "تصدوا معنا" بمطروح، أن المساهمة في الحياة السياسية واجب وطني على الشباب، لننتقل بها كنشاط إلزامي، ويشارك في بناء المجتمع والدولة المصرية تعبر بنا إلى الجمهورية الجديدة، بسواعد الشباب يدا بيد، وجنبا إلى جنب، وكتفا إلى كتف.


الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي، من خلال تعليق لافتات تشجيعية وتحفيزية للشباب ولجميع المواطنين داخل مراكز الشباب، لحثهم على المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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