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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يفتتح قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى أطفال

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال افتتاح تطوير مستشفى الاطفال

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى أطفال مطروح يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزاره الصحة، وكلا من النائب جمال الشورى والناىبة سحر عيد، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ،والدكتورة هالة عبدالله مدير مستشفى الاطفال.

بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأعمال التطوير لتوفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين والتخفيف عنهم خاصة أعباء سفر أطفالهم في الحالات الحرجة إلى خارج المستشفى لتلقي العناية اللازمة,مع تأكيد على بذل مزيد من الجهد وتقديم مزيد من الدعم لتيسير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأطفال مطروح.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن قسم العناية الجديد بطاقة استيعابية 7 أسرة ليصبح اجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة 15 سري،و إجمالي أسرة العناية المركزة كبار وأطفال 101 سرير عناية مركزة بمستشفيات المحافظة.

أوضح سالم أنه جارى زيادة عدد 2 سرير عناية مركزة للأطفال بمستشفي النجيلة المركزي و ٤ آخرين بمستشفى النساء خلال الفترة القريبة القادمة.

وتم دعم الوحدة بجهازي تنفس كما تبرع النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب بجهاز منظار حنجري اطفال لوحده عنايه الاطفال.

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