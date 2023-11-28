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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من مهمل إلى عالمي.. طريق مطروح إسكندرية الساحلي يدعم الحركة السياحية

تطوير طريق مطروح
تطوير طريق مطروح اسكندرية

حظيت محافظة مطروح، باهتمام كبير خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من المحاور المرورية الجديدة سواء لربط محافظة مطروح بالمحافظات الأخرى أو لربط المدن داخليا.
وشهدت محافظة مطروح العديد من أعمال التطوير وإنشاء المشروعات الكبرى العملاقة، بالإضافة إلى تنفيذ محاور جديدة والتي ستحول محافظة مطروح لتصبح قاطرة التنمية بمصر ولخدمة الحركة السياحية.

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ومن اهم مشروعات تطوير الطرق بمطروح تطوير الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى البنية التحتية، للمسافرين على الطريق الحيوي الذي يربط بطريق السلوم ويصل إلى ليبيا، ما يقلل الوقت والجهد في السفر في ظل عوامل الأمان التي يتسم بها الطريق بعد تطويره وبما يخدم التنمية السياحية.
ويبلغ طول طريق مروح إسكندرية الساحلي 300 كم، بدأ بالمرحلة الأولى الواقعة من الإسكندرية حتى مدينة الضبعة، بطول 165كم، جرت توسعته حتى 7 حارات وعدد 6 كباري، وجرى تسليمه ودخوله الخدمة في شهر يونيو 2022، وجرى بعدها تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق وتطويره، بنفس المواصفات والجودة من مدينة الضبعة وحتى مدينة مرسى مطروح بطول 135كم،.
وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إن تطوير طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، ساهم في تنمية حقيقية في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وسهولة الانتقال من القرى الواقعة قبلي الطريق إلى بحري الطريق، والتنمية السياحية للمصريين والأجانب، من خلال الرحلات إلى مرسى مطروح على مدار موسم الصيف، وتقليل الحوادث، واختصار الوقت في السفر من 4 ساعات إلى بين 2.30 حتى 3 ساعات، بالإضافة إلى سهولة حركة نقل البضائع بين مطروح والمحافظات.
ويقول إيهاب محمود من أهالي مطروح أن طريق مطروح ساهم في سهولة الوصول إلى محافظة مطروح بما يساهم في دعم الحركة السياحية بها مضيفا أن طريق مطروح إسكندرية القديم قبل تطويره كان يعاني من ضيق الطريق ووجود حفر مما كان يتسبب في العديد من الحوادث.
وأضاف أن الرئيس السيسي ساهم في عمل شبكة عالمية من الطرق بمحافظة مطروح والمحافظات الأخرى مما خلق محاور تنموية جديدة
وطالب إيهاب أن تتم مراعاة زيادة السرعة على الطريق الجديد أسوة بطريق القاهرة إسكندرية بتحديد الرعاة لتكون حد أقصى 120 كيلو متر في الساعة مضيفا أن السرعة الحالية لا تتجاوز 70 كيلو مترا في الصيف و90 في الشتاء.

تطوير طريق مطروح اسكندرية 
تطوير طريق مطروح اسكندرية 
تطوير طريق مطروح اسكندرية 
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