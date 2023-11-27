مطروح.. تعرف على الوحدات الصحية المشاركة في مبادرة ملف طبي لكل أسرة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أسماء الوحدات الصحية المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية "ملف طبي لكل أسرة مصرية" بجميع مدن المحافظة.

واضاف أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الآتى الكشف على المرضى في مختلف التخصصات الطبية ورعاية الأمهات الحوامل ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة والتطعيمات الروتينية والخدمات المعملية وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج والخدمات المقدمة لكبار السن وخدمات التثقيف الصحي والأسري.



وأوضح أن الوحدات الصحية المشاركة بالمبادرة لإدارة مطروح الصحية :

▫️وحدة الكيلو 7 الصحية

▫️وحدة السادات الصحية

▫️وحدة السنوسية الصحية

▫️وحدة رأس الحكمة الصحية

▫️وحدة أم الرخم الصحية

♦️وبإدارة الحمام الصحية :-

وحدة قرية 27 بنجر الصحية

▫️وحدة قرية 23 بنجر الصحية

▫️وحدة النهوض الصحية

️وحدة الرويسات الصحية

▫️وحدة السلام الصحية

مكتب صحة ادارة الحمام.

♦️إدارة الضبعة الصحية :-

▫️وحدة غزالة الصحية

▫️وحدة جلالة الصحية

▫️وحدة سيدي شبيب الصحية

▫️وحدة فوكة الصحية

♦️وحدة العلمين الصحية والمركز الطبى بسيدى عبدالرحمن بإدارة العلمين الصحية

♦️وحدة النجيلة القبلية الصحية بإدارة النجيلة الصحية

♦️وحدة الزويدة الصحية بإدارة براني الصحية

♦️وحدة أبو زريبة الصحية بإدارة السلوم الصحية :-

♦️وحدة أغورمى الصحية بإدارة سيوة الصحية.