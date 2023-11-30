رئيس فولكس فاجن يحذر: لم نعد قادرين على المنافسة

واجهت مجموعة فولكس فاجن أكبر مجموعة سيارات في أوروبا بعض التحديات الخطيرة حيث تحتاج علامتها التجارية الرئيسية إلى خفض التكاليف على نطاق واسع.

وفقًا لرويترز، حذر توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، الموظفين خلال اجتماع في مقر شركة صناعة السيارات في فولفسبورج من أن التكاليف مرتفعة للغاية، في حين أن الإنتاجية منخفضة للغاية، مما يجعل السيارات غير قادرة على المنافسة: "مع العديد من الهياكل الموجودة لدينا مسبقًا، العمليات والتكاليف المرتفعة، لم نعد قادرين على المنافسة كعلامة فولكس فاجن التجارية".

ويقول التقرير إن الشركة المصنعة الألمانية تعمل الآن على برنامج توفير بقيمة 10.9 مليار دولار (10 مليار يورو)، والذي سيتضمن تخفيض عدد الموظفين.

يعتبر حجم التخفيضات في التكاليف كبير للغاية، وهو ما يعادل مصنعين كبيرين على الأقل. ليس من الواضح بعد كيف ستحقق الشركة هدفها ولكن سيتم تحديد التفاصيل بحلول نهاية هذا العام.

وقال جونار كيليان، عضو مجلس إدارة الموارد البشرية في فولكس فاجن: "نحن بحاجة أخيرًا إلى أن نتحلى بالشجاعة والصدق الكافي لرمي الأشياء التي يتم تكرارها داخل الشركة أو مجرد ثقل لا نحتاج إليه لتحقيق نتائج جيدة".

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، اضطرت شركة فولكس فاجن مؤخرًا إلى إبطاء الإنتاج في بعض مصانعها في أوروبا. وفي بعض الحالات، كان التباطؤ بسبب مشكلات في إمدادات قطع الغيار، وفي حالات أخرى، بسبب عدم كفاية الطلب.

على افتراض أن الشركة تسعى إلى خفض تكاليفها وتحسين الإنتاجية، يجب أن يرى المشترون أسعارًا أقل.