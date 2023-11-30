عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس فولكس فاجن يحذر: لم نعد قادرين على المنافسة

صدى البلد

واجهت مجموعة فولكس فاجن أكبر مجموعة سيارات في أوروبا بعض التحديات الخطيرة حيث تحتاج علامتها التجارية الرئيسية إلى خفض التكاليف على نطاق واسع.

وفقًا لرويترز، حذر توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، الموظفين خلال اجتماع في مقر شركة صناعة السيارات في فولفسبورج من أن التكاليف مرتفعة للغاية، في حين أن الإنتاجية منخفضة للغاية، مما يجعل السيارات غير قادرة على المنافسة: "مع العديد من الهياكل الموجودة لدينا مسبقًا، العمليات والتكاليف المرتفعة، لم نعد قادرين على المنافسة كعلامة فولكس فاجن التجارية".

 

ويقول التقرير إن الشركة المصنعة الألمانية تعمل الآن على برنامج توفير بقيمة 10.9 مليار دولار (10 مليار يورو)، والذي سيتضمن تخفيض عدد الموظفين.

يعتبر حجم التخفيضات في التكاليف كبير للغاية، وهو ما يعادل مصنعين كبيرين على الأقل. ليس من الواضح بعد كيف ستحقق الشركة هدفها ولكن سيتم تحديد التفاصيل بحلول نهاية هذا العام.

وقال جونار كيليان، عضو مجلس إدارة الموارد البشرية في فولكس فاجن: "نحن بحاجة أخيرًا إلى أن نتحلى بالشجاعة والصدق الكافي لرمي الأشياء التي يتم تكرارها داخل الشركة أو مجرد ثقل لا نحتاج إليه لتحقيق نتائج جيدة".

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، اضطرت شركة فولكس فاجن مؤخرًا إلى إبطاء الإنتاج في بعض مصانعها في أوروبا. وفي بعض الحالات، كان التباطؤ بسبب مشكلات في إمدادات قطع الغيار، وفي حالات أخرى، بسبب عدم كفاية الطلب.

على افتراض أن الشركة تسعى إلى خفض تكاليفها وتحسين الإنتاجية، يجب أن يرى المشترون أسعارًا أقل.

فولكس فاجن اوروبا فولكس فولفسبورج صناعة السيارات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

موضوعات متعلقة

تعرف على السيارات الممنوعة من دخول السعودية

لفترة محدودة.. سيتروين C5 إير كروس بدون أوفر برايس

للموظفين.. 5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

خصم إلى 70% .. اشترِ أوبل كروس لاند الجديدة

أحدث أسعار تويوتا كورولا في الإمارات

سعر BMW X5 الجديدة في مصر

رئيس ستيلانتس: مستعدون لتبديل الإستراتيجية إذا تغير الرأي حول المركبات الكهربائية

الجيل القادم كهربائي.. نيسان تكشف عن أحدث مواصفات سكاي لاين الجديدة

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن إسقاط طائرة إيرانية أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.. تفاصيل

عاجل| الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال بمحيط سجن عوفر

ناقد رياضي : حالة واحدة تعطل تدريب سييرا لفريق الزمالك

بطاقة الخدمات المتكاملة .. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

كم مرة يجب قراءة سورة يس لقضاء الحاجة؟.. فضلها وأسرارها مع الفجر

"جهاد جريشة" يكشف أحقية الزمالك في ركلة جزاء أمام فيوتشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

طريقة عمل التراميسو

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ