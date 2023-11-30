بسبب رسائل على تيليجرام.. اعتقال طفلين مسلمين بألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على اثنين من الأطفال، يبلغان من العمر 15 و 16 عامًا، بشبهة التخطيط لهجوم إسلامي في ألمانيا.

احتجزت الشرطة الطفل الأصغر، الذي كان ألمانيا من أصل أفغاني، بعدما فتشت منزله في بلدة بورشايد الغربية، و لم تكن خطورة المؤامرة المزعومة واضحة للسلطات في بداية الامر، ولكن تدخلت الشرطة للتحقق من السلامة بعد أن أشار الطفل إلى وقت ومكان الهجوم المحتمل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، صرح وزير الداخلية المحلي هيربرت رويل بأن الأمر كان واضحًا جدًا. حيث تلقت السلطات معلومات من مصادر خارجية حول خطط محتملة للهجوم، مما دفعها للتدخل بشكل فوري.

واحتجزت الشرطة الألمانية الطفل البالغ من العمر 16 عامًا، الذي يحمل الجنسية الروسية، في بلدة فيتشتوك شمال شرق برلين، واشتبه في تحضيره لمؤامرة .

وتم تحديد سوق عيد الميلاد كهدف للهجوم من قبل الشابين، وذكرت تقارير أن الهجوم كان مقررًا في يوم الجمعة 1 ديسمبر. ولم يتم تحديد بعد المكان المحدد لوقوع الهجوم.

تشير التقارير إلى أن الشابين قد تبادلا المعلومات عبر تطبيق المراسلة التيليجرام بشأن استخدام أجهزة حرق منزلية صنعوها بأنفسهم أو شاحنة لتنفيذ خططهم، هذا الاعتقال أعاد ذكريات هجوم برلين في ديسمبر 2016، حيث قاد متشدد شاحنة مسروقة إلى حشد في بلايتشايدبلاتز، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا