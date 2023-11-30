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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: طرح سكر للتداول بالبورصة المصرية للسلع اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تتخذ وزارة التموين، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، إجراءات متعددة تهدف إلى توفير السكر واستقرار أسعاره في الأسواق، وكان من ضمنها، إجراء جلسة التداول على سلعة السكر الأبيض اليوم الخميس في البورصة المصرية للسلع.

وتُعقد جلسات التداول للسكر الأبيض بهدف تسهيل عملية بيع وشراء السكر بين شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، ويهدف ذلك إلى تقليل عدد الوسطاء والتجار في سلسلة التوريد وتقليل الهامش الربحي للوسطاء، مما يسهم في تقليل ارتفاع الأسعار وتوفير السكر بسعر أكثر عدالة.

استيراد السكر من الخارج

كما قامت وزارة التموين، باستيراد السكر من الخارج، حيث قامت الوزارة بتوقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السكر من الخارج بهدف زيادة المعروض من السكر في الأسواق المحلية وتلبية الطلب المتزايد، وتم استقبال 170 ألف طن من السكر خلال الأيام الماضية، وهذا يساهم في توفير كميات إضافية من السكر في الأسواق.

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توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير السكر في 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة ومنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ويتم توزيع السكر في هذه المجمعات بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وهو سعر ومناسب.

زيادة معدلات الضخ اليومي

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ السكر يوميًا لأكثر من 3 آلاف طن بهدف توفير السكر بأسعار مخفضة لأصحاب بطاقات التموين.

ويستفيد حوالي 64 مليون مواطن من منظومة دعم سلع البطاقات، ويتم توفير السكر لهؤلاء المواطنين بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

وتواصل وزارة التموين اتخاذ الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمستهلكين والمواطنين.

وزير التموين السكر عقود لاستيراد أزمة السكر التجارة الداخلية

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