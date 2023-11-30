وزير التموين يعتذر على الهواء بسبب أزمة السكر..ويوجه رسالة صارمة لجميع المصريين|فيديو

حل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ضيفاً في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، وأطلق عدة تصريحات ، نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

وزير التموين يعتذر على الهواء بسبب أزمة السكر..ويتعهد بحلها في هذا التوقيت

اعتذر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين على الهواء، بسبب أزمة السكر، قائلًا:" اعتذر عن أي عدم رضا من قبل المواطنين في هذا الشأن".

وتعهد وزير التموين، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص ، مشددًا على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيه.

وواصل وزير التموين:"لا يوجد أزمة سكر استحملوا معايا حتى 15 ديسمبر.. ورغم ذلك أعترف أن ازمة السكر الحالية حقيقية ولا استطيع إنكارها".

وقال علي المصيلحى وزير التموين إنه اعتبارًا من أمس لأول تواصلنا مع المحافظات، وتم تحديد الاحتياجات اليومية بكل محافظة وجاري العمل على توريدها.

وزير التموين : بلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا:""استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه".

وزير التموين: الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة

وقال وزير التموين، إنه لا يوجد أزمة سكر، وهو متوفر بالفعل، ولكن هناك من يشتغل في "أماكن خلفية".

وأوضح الوزير، أن الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبية من السكر.

وفي سباق آخر، قال الوزير إن قيمة حق الانتفاع بمشروعاتنا لا تزيد عن تكلفة ما تم إنفاقه في البنية الأساسية.

وزير التموين: حضرت 30 اجتماعا مع الرئيس السيسي.. يتميز بالجرأة بمجابهة المشكلات

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويعرض عليه كل الموضوعات، وأهم ما يميزه المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، مضيفًا:"هدفنا إحداث تغيير حقيقي في الواقع المصري وحل كافة المشكلات ووضع النقاط على الحروف.. وهذا هو الفارق مع ولايتي الأولى في 2005".

وقال وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.

وزير التموين:لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية

وأشار إلى أنه قام بحضور 30 اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا :"كان نفسي أرجع تنفيذي تاني مع السيسي وحصل.. رئيس يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين".

وشدد وزير التموين، على أنه لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية، ووجود بنية تحتية قوية يجذب المستثمرين إلى مصر.

وأوضح وزير التموين أهمية مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في المشروات المختلفة، بشكل متزن، دون اجهاد لموازنة الدولة، مضيفًا:" طبقنا مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية".

وزير التموين: انخفاض سعر السكر محليا دفع التجار لتصديره

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن مشروعات الطرق و الكهرباء و الموانئ أصول مملوكة للشعب، معلقاً:" محدش يسأل الفلوس راحت فين"

وأضاف علي المصيلحي وزير التموينأن السكر موجود لدى الوزارة و شركاتها و مصانعها و كذلك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك حوالي 150 ألف طن سكر متوفرة بالقطاع الخاص.

وأشار وزير التموين إلى، أن هناك 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الأحتياج المحلي، لافتاً إلى أن الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوياً بعجز 500 ألف طن عن المطلوب.

وأوضح وزير التموين، أن إنخفاض سعر السكر محلياً دفع تجار لتصديره و الأستفادة من فارق السعر عالمياً.