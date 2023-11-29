وزير التموين: انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديره |فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك حوالي 150 ألف طن سكر متوفرة بالقطاع الخاص.

وزير التموين: انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديره

وأضاف علي المصيلحي وزير التموين خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، أن مشروعات الطرق و الكهرباء و الموانئ أصول مملوكة للشعب، معلقاً: "محدش يسأل الفلوس راحت فين".

وأوضح وزير التموين، أن انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالمياً.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الاحتياج المحلي، لافتاً إلى أن الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوياً بعجز 500 ألف طن عن المطلوب.