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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط هذا التوقيت

السكر
السكر

يبحث الكثيرون عن أسعار السكر الآن ، بالتزامن مع وعد حكومي بانخفاض الأسعار خلال العمل على سد فجوة الطلب على السلعة التي زاد سعرها بشكل غير مبرر الفترة الماضية، من خلال ضخ مئات الآلاف من الأطنان.

27 جنيها

في هذا السياق، وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا:" "استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه".

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وقال وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه لا توجد أزمة سكر، وهو متوفر بالفعل، ولكن هناك من يشتغل في "أماكن خلفية".

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر.

500 ألف طن سكر

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة ستقوم بدءا من العام المقبل عن قيامها باستيراد ما يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.


وأشار الوزير -في تصريحات مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج" كل يوم"- إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا نحو 3.2 مليون طن سنويا فيما يصل حجم الانتاج ما يتراوح من 2.7 الى 2.8 مليون طن سنويا تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.


وأوضح أن الوزارة وشركاتها ومصانعها يتوافر بها نحو 546 ألف طن سكر وحوالي ما يتراوح من 120 الى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، منوها بأنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية بدءا من السبت المقبل.


ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الانتاج بدء من العام المقبل على أن يكون سعر كيلو السكر ما يترواح من 24 الى 25 جنيها وهو سعر عادل بناء على التكلفة.


وأرجع المصيلحي أزمة السكر الحالية إلى أن القطاع الخاص أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا الى أن سعر كيلو السكر عالميا زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولارا للطن.


وأكد أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء احتياجات البطاقات التموينية والتى تستحوذ فقط على 35 % من حجم الاستهلاك، حيث تم عقد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.

137 ألف طن سكر خام

وأِشار المصيلحي إلى أن الوزارة قامت باستيراد نحو87 ألف طن سكر خام خلال الفترة الماضية فضلا عن التعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام أمس ليصل إجمالي المستورد نحو 137 ألف طن سكر خام.

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