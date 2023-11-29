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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التموين يعتذر على الهواء بسبب أزمة السكر..ويتعهد بحلها في هذا التوقيت

الدكتور علي المصيلحى
الدكتور علي المصيلحى وزير التموين

اعتذر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين على الهواء، بسبب أزمة السكر، قائلًا:" اعتذر عن أي عدم رضا من قبل المواطنين في هذا الشأن".

وزير التموين : لا يوجد أزمة سكر استحملوا معايا حتى 15 ديسمبر

 

وتعهد وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص ، مشددًا على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيه.

وواصل وزير التموين:"لا يوجد أزمة سكر استحملوا معايا حتى 15 ديسمبر.. ورغم ذلك أعترف أن ازمة السكر الحالية حقيقية ولا استطيع إنكارها".

وقال علي المصيلحى وزير التموين إنه اعتبارًا من أمس لأول تواصلنا مع المحافظات، وتم تحديد الاحتياجات اليومية بكل محافظة وجاري العمل على توريدها.

وزير التموين السكر أزمة سكر المحافظات الاحتياجات اليومية

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