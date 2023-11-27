زراعة النواب: لابد من تواجد دور رقابي قوي لإعادة الانضباط لأسعار السكر

علق هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المصرية.

وقال هشام الحصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أزمة ارتفاع أسعار السكر سببها ضعف الرقابة على الأسعار ".

وأضاف هشام الحصري:" الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لزيادة الإنتاجية من قصب وبنجر السكر لصناعة السكر في مصر ".

وتابع هشام الحصري:" استهلاكنا من السكر 3.2 مليون طن ووصل إنتاجنا من السكر 2.8 مليون طن وبدأنا نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ".

واكمل هشام الحصري:" من الطبيعي ألا يكون هناك مشكلة في أسعار السكر ويكون السكر متوافر بأسعار مناسبة ".

ولفت هشام الحصري:" لابد من تواجد دور رقابي قوي من أجل إعادة الانضباط لأسعار السكر ".