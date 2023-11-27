توفير السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو بدمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع التموينية، خطة توفير السكر للبيع بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو ، وذلك فى إطار مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية.

حيث بحثت " المحافظ " محاور تلك الخطة لتوفير السكر وتوزيعه على مستوى المحافظة ، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتموين والشركة العامة للسلع التموينية ، مؤكدة سرعة إعداد خطة محددة للتوزيع.

وأكدت " محافظ دمياط " متابعة تنفيذ ذلك ، وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والتصدى للممارسات الاحتكارية.