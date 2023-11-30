الجيزاوي: جامعة بنها تنتهج إستراتيجيات جديدة للرقي بجودة وتميز البحث العلمي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى لذلك تنتهج الجامعة فى أنشطتها البحثية استراتيجيات وسياسات وإجراءات تسعى فى مجملها إلى الرقى بجودة البحث العلمى وتميزه .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة بأعضاء الجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلي أهمية الحث على الالتزام بالمسئولية الأخلاقية فى السعي نحو إنتاج المعرفة واكتسابها ، وحفظها، ونقلها ، وتنميتها ، وتطبيقها ، وحماية البحث العلمى من تعرضه لأيه شائبة سلوكية قد ينتج عنها الأضرار السلبى بالسمعة الاكاديمية للجامعة.

أضاف " الجيزاوي" أن وثيقة القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمى تساهم فى نشر الوعى بين منتسبي الجامعة ، موضحا أن هناك قيم حاكمة لجامعة بنها فى مجال البحث العلمى منها الأمانة، والنزاهة ، والموضوعية ، والحرية البحثية ،والدقة ،والابتكار، والمساوة، واحترام الخصوصية وغيرها من القيم الحاكمة.

يذكر أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي تهدف إلى احترام حقوق الاخرين وآرائهم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وكذلك المستهدفين من البحث ، وتعزيز التميز فى البحوث، وتحسين إدارة وتنظيم البحوث ، بالإضافة إلى دعم تطبيق أخلاقيات البحث العلمي بكافة مستوياته بجميع كليات الجامعة وحماية حقوق الباحثين المتعلقة بالملكية الفكرية.