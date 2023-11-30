طيران أبوظبي وليوناردو تنفذان أول رحلة لمروحية باستخدام وقود مستدام

سيرت شركة "طيران أبوظبي" بالتعاون مع شركة "ليوناردو" للمروحيات، اليوم الخميس، أول رحلة من نوعها في الخليج والشرق الأوسط لمروحية باستخدام الوقود المستدام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه الرحلة تأتي على هامش استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس.

وأوضحت "وام" حملت المروحية من طراز "AW139" وكان على متنها كبار المسؤولين في قطاع الصناعة والطاقة والبنية التحتية في مجتمع المروحيات، وتُظهر هذه المبادرات والإنجازات قدرة والتزام طيران أبوظبي مع شريكها "ليوناردو" الفعال في الحد من الأثر الذي يتركه الطيران على انبعاثات الكربون العالمية.

‎وأكد رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي نادر أحمد الحمادي، الحرص على التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين بهدف تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه.

‎من جهته قال جيان بييوو كوتيلو، المدير التنفيذي لشركة "ليوناردو" للمروحيات: "أظهرنا ما يمكن تحقيقه في الفترات القصيرة والطويلة لدعم متطلبات الاستدامة في الطيران بشكل ملموس. لقد فعلنا ذلك بمروحية "AW139" ذات المستوى العالمي، ما يثبت أن بإمكان هذه التكنولوجيا تقديم فوائد حقيقية على نطاق واسع في المناطق المختلفة ولجميع المهام"

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.