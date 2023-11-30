عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران أبوظبي وليوناردو تنفذان أول رحلة لمروحية باستخدام وقود مستدام

شركة طيران أبوظبي
شركة طيران أبوظبي

سيرت شركة "طيران أبوظبي" بالتعاون مع شركة "ليوناردو" للمروحيات، اليوم الخميس، أول رحلة من نوعها في الخليج والشرق الأوسط لمروحية باستخدام الوقود المستدام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه الرحلة تأتي على هامش استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس.

وأوضحت "وام" حملت المروحية من طراز "AW139" وكان على متنها كبار المسؤولين في قطاع الصناعة والطاقة والبنية التحتية في مجتمع المروحيات، وتُظهر هذه المبادرات والإنجازات قدرة والتزام طيران أبوظبي مع شريكها "ليوناردو" الفعال في الحد من الأثر الذي يتركه الطيران على انبعاثات الكربون العالمية.

‎وأكد رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي نادر أحمد الحمادي، الحرص على التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين بهدف تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه.

‎من جهته قال جيان بييوو كوتيلو، المدير التنفيذي لشركة "ليوناردو" للمروحيات: "أظهرنا ما يمكن تحقيقه في الفترات القصيرة والطويلة لدعم متطلبات الاستدامة في الطيران بشكل ملموس. لقد فعلنا ذلك بمروحية "AW139" ذات المستوى العالمي، ما يثبت أن بإمكان هذه التكنولوجيا تقديم فوائد حقيقية على نطاق واسع في المناطق المختلفة ولجميع المهام"

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

الشرق الاوسط طيران أبوظبي ليوناردو وقود مستدام الامارات COP28 AW139 مدينة إكسبو دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

ترشيحاتنا

الاقتراع السري المباشر.. الهيئة الوطنية تكشف طريقة التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

كيف يمكنني الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟ .. تفاصيل

سكودا وسيتروين .. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

هولندا تدعو دول أوروبا للاستعداد لـ الحرب

مصر تحقق المستحيل.. تأسيس عشرات الآلاف من الشركات بعام وهدية جديدة للمستثمرين

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: ندعم السيسي رئيسا لمصر 2024 ونؤيد مواقفه وقراراته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

أنا مسلمة.. ياسمين صبري ترد على أنباء زواجها سرا.. فماذا قالت؟

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ