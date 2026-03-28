وداعا للفوضى الرقمية.. 5 طرق ذكية توقف التصفح اللانهائي لأطفالك

في حكم قضائي لافت داخل الولايات المتحدة، رأت المحكمة أن شركتي “ميتا” و"جوجل" قامتا عمدا بتصميم منصات تواصل اجتماعي “إدمانية”، تسببت في الإضرار بالصحة النفسية لشابة تعرف باسم “كايلي”.

وأوضح محامو المدعية أن بعض خصائص إنستجرام، مثل التمرير اللانهائي، صممت خصيصا لإبقاء المستخدمين متصلين لأطول وقت ممكن، ورغم أن الحكم وصف بأنه “نقطة تحول” في محاسبة شركات التكنولوجيا، إلا أنه لا يقدم حلولا عملية فورية للآباء حول العالم الذين يسعون لتقليل وقت استخدام أبنائهم للشاشات.

5 طرق ذكية توقف التصفح اللانهائي لأطفالك

وفي هذا السياق، قدم عدد من خبراء التربية مجموعة من النصائح العملية للتعامل مع هذه المشكلة:

البداية بخطوات صغيرة وواقعية

تشير عالمة نفس الأطفال الدكتورة جين جيلمور إلى أن تغيير العادات ليس أمرا سهلا، لذلك لا ينصح باتخاذ قرارات مفاجئة مثل سحب الأجهزة تماما، بدلا من ذلك، توصي بإجراء تغييرات تدريجية وفي أوقات هادئة بعيدا عن التوتر.



ومن الخطوات المفيدة تخصيص مكان محدد في المنزل لوضع الأجهزة، بحيث يتم شحنها وتركها هناك عند انتهاء الاستخدام.

التعاون بدل الفرض

ترى الدكتورة ماريهان بيكر أن إشراك الأطفال الأكبر سنا والمراهقين في وضع قواعد استخدام الشاشات يحقق نتائج أفضل من فرضها عليهم.



كما أن تفهم ضغط الأقران المرتبط بوسائل التواصل يساعد في كسب تعاونهم، من خلال فتح حوار صريح حول كيفية تحقيق توازن صحي في الاستخدام اليومي.

تحويل وقت الشاشة إلى فرصة للتعلم

بدلا من الاكتفاء بالمنع، يمكن استغلال استخدام الشاشات لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال، تقترح خبيرة التربية أوليفيا إدواردز طرح أسئلة مثل: كيف تعمل هذه التطبيقات؟ ولماذا تحاول إبقاء المستخدمين أطول وقت ممكن؟

كما يمكن مناقشة مصداقية المحتوى ومساعدة الأطفال على التفكير النقدي.

القدوة تبدأ من الأهل

يؤكد الخبراء أن الأطفال يقلدون سلوك والديهم، لذا فإن تحسين عادات استخدام الهاتف لدى الأهل ينعكس مباشرة على الأبناء.



كما أن السماح بلحظات “الملل” قد يكون مفيدا، إذ يعزز التفكير والإبداع بدل الانشغال الدائم بالشاشات.

لا داعي للذعر

رغم القلق المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل، يحذر خبراء مثل الدكتور توني سامبسون من الوقوع في “الهلع الأخلاقي”، فأدمغة الأطفال تتمتع بمرونة عصبية أعلى، ما يجعلها أكثر قدرة على التكيف، كما أن المشكلة لا تكمن في تقليل الانتباه بقدر ما تتعلق بتوجيهه نحو محتوى تجاري، بينما يمكن للاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا أن يدعم التعلم والإبداع.