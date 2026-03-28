افتح يا جدي.. فتاة تسخر من الأموات وتطرق باب مقبرة|هذه عقوبتها وفقا للقانون
تنسيق أمريكي عراقي لمواجهة الهجمات الإيرانية
أحمد حسن: المستحقات المالية للاعبي الزمالك على رأس أولويات الإدارة
ارتفاع نسبة السكر فى الدم.. نقل طارق النهري إلى المستشفى
مجلسا النواب والشيوخ: حسابات مشبوهة تستهدف النيل من العلاقات التاريخية مع الأشقاء
سعر الذهب يتجه لأول مكاسب منذ اندلاع حرب إيران ويرتفع 4.1%
مجلسا النواب والشيوخ: اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن تخالف القانون الدولي
تصعيد خطير في عُمان.. إيران تستهدف سفينة أمريكية قرب ميناء صلالة
مدبولي: تحرك استباقي لتأمين السلع وتعزيز استقرار الأسواق بسبب التحديات الإقليمية
أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم السبت 28 مارس 2026 للمستهلك
وكيل الأزهر من أسيوط: دعم الجهود البحثية ضرورة لتعزيز الدور العلمي والمجتمعي
وداعا للفوضى الرقمية.. 5 طرق ذكية توقف التصفح اللانهائي لأطفالك

في حكم قضائي لافت داخل الولايات المتحدة، رأت المحكمة أن شركتي “ميتا” و"جوجل" قامتا عمدا بتصميم منصات تواصل اجتماعي “إدمانية”، تسببت في الإضرار بالصحة النفسية لشابة تعرف باسم “كايلي”.

وأوضح محامو المدعية أن بعض خصائص إنستجرام، مثل التمرير اللانهائي، صممت خصيصا لإبقاء المستخدمين متصلين لأطول وقت ممكن، ورغم أن الحكم وصف بأنه “نقطة تحول” في محاسبة شركات التكنولوجيا، إلا أنه لا يقدم حلولا عملية فورية للآباء حول العالم الذين يسعون لتقليل وقت استخدام أبنائهم للشاشات.

وفي هذا السياق، قدم عدد من خبراء التربية مجموعة من النصائح العملية للتعامل مع هذه المشكلة:

البداية بخطوات صغيرة وواقعية

تشير عالمة نفس الأطفال الدكتورة جين جيلمور إلى أن تغيير العادات ليس أمرا سهلا، لذلك لا ينصح باتخاذ قرارات مفاجئة مثل سحب الأجهزة تماما، بدلا من ذلك، توصي بإجراء تغييرات تدريجية وفي أوقات هادئة بعيدا عن التوتر.
 

ومن الخطوات المفيدة تخصيص مكان محدد في المنزل لوضع الأجهزة، بحيث يتم شحنها وتركها هناك عند انتهاء الاستخدام.

التعاون بدل الفرض

ترى الدكتورة ماريهان بيكر أن إشراك الأطفال الأكبر سنا والمراهقين في وضع قواعد استخدام الشاشات يحقق نتائج أفضل من فرضها عليهم.
 

كما أن تفهم ضغط الأقران المرتبط بوسائل التواصل يساعد في كسب تعاونهم، من خلال فتح حوار صريح حول كيفية تحقيق توازن صحي في الاستخدام اليومي.

تحويل وقت الشاشة إلى فرصة للتعلم

بدلا من الاكتفاء بالمنع، يمكن استغلال استخدام الشاشات لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال، تقترح خبيرة التربية أوليفيا إدواردز طرح أسئلة مثل: كيف تعمل هذه التطبيقات؟ ولماذا تحاول إبقاء المستخدمين أطول وقت ممكن؟
كما يمكن مناقشة مصداقية المحتوى ومساعدة الأطفال على التفكير النقدي.

القدوة تبدأ من الأهل

يؤكد الخبراء أن الأطفال يقلدون سلوك والديهم، لذا فإن تحسين عادات استخدام الهاتف لدى الأهل ينعكس مباشرة على الأبناء.
 

كما أن السماح بلحظات “الملل” قد يكون مفيدا، إذ يعزز التفكير والإبداع بدل الانشغال الدائم بالشاشات.

لا داعي للذعر

رغم القلق المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل، يحذر خبراء مثل الدكتور توني سامبسون من الوقوع في “الهلع الأخلاقي”، فأدمغة الأطفال تتمتع بمرونة عصبية أعلى، ما يجعلها أكثر قدرة على التكيف، كما أن المشكلة لا تكمن في تقليل الانتباه بقدر ما تتعلق بتوجيهه نحو محتوى تجاري، بينما يمكن للاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا أن يدعم التعلم والإبداع.

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

الطماطم

بدأت تنخفض.. مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت وهذا موعد هبوطها

هيثم حسن

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

احمد حسام ميدو

حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟

المتهم

إرتكب أفعال خادشة داخل ميكروباص.. القبض على عامل خردة بالغربية

الدقيق

ضبط 20 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في القاهرة

المتهم

القبض على سائق سمح لأطفال بالجلوس فى "شنطة سيارته" ببورسعيد

بالصور

12 شركة عالمية تقلص خطط إنتاج السيارات الكهربائية

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

سعر سكودا فيليشيا المستعملة .. صور

لوك مختلف .. منة فضالي تبهر متابعيها

نضال الشافعي

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

