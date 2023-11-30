أرقام قاسية.. بيان هام من الإعلام الحكومي في غزة بشأن العدوان الإسرائيلي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مازالت مستمرة ضد شعب فلسطين، رغم الهدنة الإنسانية.

ذكر المكتب الإعلامي في بيان له : الإبادة التي يمارسها الاحتلال تسببت في توقف عجلة الحياة تماماً وتوقف المرافق الحيوية.

وقال أيضا : إن شعبنا الفلسطيني أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لأكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، حيث فقدت أكثر من 50,000 أسرة منازلها بتدمير كلي، و 250,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال تدميراً جزئياً وبحاجة إلى بناء وترميم.

وأضاف : توقف أكثر من 26 مستشفىً و55 مركزاً صحياً، وكذلك استهداف وقصف واحتلال وتدمير وتفجير المستشفيات.

وتابع : لايزال الآلاف من جثامين الشهداء تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها.

وأردف : نؤكد أن قطاع غزة بحاجة إلى إدخال (1000 شاحنة يومياً) تحمل المساعدات والإمدادات المطلوبة والفاعلة وكذلك فإن قطاع غزة بحاجة إلى إدخال (مليون لتر من الوقود يومياً) لكي يبدأ في مرحلة التعافي.

وزاد : إن شعبنا الفلسطيني العظيم يتعرض إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة، وهو ما ينذر بوقوع مجاعة تتهدد أهلنا في قطاع غزة، ويأتي ذلك بالتزامن مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء والمعاناة في الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات التموينية المهمة وانعدام وجودها في الأسواق والمحال التجارية، وهذه السياسة مرفوضة تماماً، ونطالب كل الدول العربية والإسلامية بالتدخل الجدي والفاعل من أجل إنهاء هذه المهزلة التي لن تفت من عضد شعبنا العظيم الصامد.

وحمّل الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الوحشية البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضمن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، ونطالب كل العالم بوقف هذه الجريمة الدولية الإجرامية فوراً.

كما طالب وبشكل فوري وعاجل بالجدية في إدخال المساعدات، وعدم المماطلة وعرقلة إدخال عدد كبير من الشاحنات، فقطاع غزة يحتاج يومياً إلى إدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، وكذلك إدخال مليون لتر من الوقود يومياً (1,000,000 لتر من الوقود يومياً) حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة الحرب الإجرامية التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

فيما دعا كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة وضع خطة إنقاذ عربية وإسلامية عاجلة من أجل إيجاد حلول إنسانية سريعة تعمل على إيواء أكثر من ربع مليون أسرة (250,000 أسرة) فقدت وتضررت منازلها داخل قطاع غزة بفعل الحرب "الإسرائيلية" الوحشية.

وعلى صعيد القطاع الصِّحي وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية، حث الإعلام الحكومي بغزة الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وبشكل عاجل وفوري على إدخال مستشفيات ميدانية مُجهّزة بالأجهزة الطبية حتى تُحاول إنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى الذين ذاقوا الويلات خلال الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وكذلك تحويل آلاف الجرحى من أصحاب الإصابات الخطيرة إلى المستشفيات في الدول العربية والإسلامية لتلقي العلاج، إضافة إلى العمل الجاد على إعادة ترميم وتأهيل المستشفيات في إطار إعادتها إلى الخدمة الصحية والطبية.

على الصعيد الإنساني، طالب الإعلام الحكومي بغزة بإدخال مئات المعدات والآليات لصالح جهاز الدفاع المدني وطواقم الإغاثة والطوارئ حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي مازالت تحت الأنقاض، وحتى يتمكنوا من رفع الركام جراء قصف وهدم الاحتلال لمئات آلاف الوحدات السكنية والمدارس والمستشفيات والشوارع والبنى التحتية.

وختم الإعلام الحكومي بيانه : إننا نطالب المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية بالقيام بدورها المطلوب منها بشكل فاعل ومحوري ومهم، وأن تبتعد عن ممارسة الأدوار الهامشية والثانوية وكأن الأمر لا يعنيها، وفي هذا الإطار فإننا ندعو وكالة الغوث الدولية (الأونروا) إلى العودة للعمل في محافظتي غزة وشمال غزة وعدم الاستجابة إلى مطالب الاحتلال المجرم، وكذلك نطالب باقي المنظمات الأممية والدولية الأخرى مثل منظمة الصليب الأحمر واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية بضرورة القيام بدورها المطلوب منها في حماية المستشفيات والمرافق الحيوية وحماية أبناء شعبنا بالشكل المطلوب بعيداً عن أي مؤثراتٍ هنا أو هناك.