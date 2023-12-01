السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان إلى مصر مدرجة على جدول الأعمال

قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر مدرجة على جدول الأعمال.

وجاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بمرور الذكرى المئوية على تأسيس الجمهورية التركية في مقر إقامته بالقاهرة.

وأوضح موطلو شن أن هذه الزيارة التاريخية ستتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية كما أنها ستوفر إمكانية التشاور بشأن القضية الفلسطينية والتي يتشارك البلدان نفس الموقف تجاهها.

كما أشار السفير شن في هذا السياق إلى أهمية وقف الحرب وسفك الدماء في غزة والذي أسفر عن في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وضمان السلام والهدوء.

وقال إن تركيا ومصر لهما موقف مشترك تجاه هذه القضية.