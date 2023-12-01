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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان - القاهرة

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 3 أشخاص آخرين لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وبالتحديد عند مدخل قرية الغنيمية في مركز إدفو شمال المحافظة ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وعن تفاصيل الحادث، فتعود عندما ورد إلى الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل قرية الغنيمية في مركز إدفو شمال المحافظة مما أى مصرع شخص، وإصابة 3  أشخاص آخرين، وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره وتيسير حركة المرور على الطريق.

 

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حادث 

كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس العام؛ وذلك من أجل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

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