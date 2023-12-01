مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان - القاهرة

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 3 أشخاص آخرين لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وبالتحديد عند مدخل قرية الغنيمية في مركز إدفو شمال المحافظة ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وعن تفاصيل الحادث، فتعود عندما ورد إلى الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل قرية الغنيمية في مركز إدفو شمال المحافظة مما أى مصرع شخص، وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره وتيسير حركة المرور على الطريق.

حادث

كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس العام؛ وذلك من أجل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.