الأشعة تحسم الأمر.. أحمد حسن يكشف تطورات إصابة محمد عبد المنعم

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات اصابة محمد عبد المنعم ومشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “الأشعة تحسم موقف محمد عبد المنعم من تدعيم الأهلي أمام بلوزداد”.

وتعرض محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي لإصابة قوية، خلال مران الفريق الأحمر في تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.

ولا سيما أن عبد المنعم، تعرض لإصابة قوية خلال خوضه المران الختامي اليوم، وخرج على أثرها باكيا.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق انزعجه من الأمر وتحدث مع طبيب الفريق الذي أكد أن التشخيص المبدئي هو إصابته بالتواء في أنكل القدم.