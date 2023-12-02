ندوة عن حملة النظافة "صحة وسلامة" للرائدات الاجتماعيات بمطروح

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ندوة عن حملة النظافة صحة وسلامة بمشاركة عدد كبير من الرائدات الاجتماعيات بالادارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية التابعة.



واوضحت الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن بمطروح ان حملة النظافة صحة وسلامة تأتى تنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج بضرورة تكثيف حملات التوعية بكل الإدارات التابعة.

وأضافت أن الندوة تناولت التثقيف الانتخابى وضرورة مشاركة المرأة سياسيا في كل الاستحقاقات.

وأشادت الدكتورة دار السلام حسين بالدور الرائع للرائدات التى تقوم به بالمجتمع المطروحى والروح المعنوية في أثبات أنهم كوادر المستقبل وركزت على تكثيف الحملات والمساهمة في الحفاظ على التنمية التى وصلت إليها الجمهوريه الجديدة.

وأشارت منى حسين مديرة إدارة شئون المرأة بالمديرية إلى أن الهدف من الحملة هو التوعية والحفاظ على البيئة حافظا على سلامة المواطنين والمجتمع وهي أهم أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠

وأشادت الرائدات الاجتماعية بالجهود التى تقوم بها المديرية في الفترات الأخيرة وتدريبهم بصورة كبيرة مما جعلهم قادرون على إنجاز جميع المهام المكلفين بها.