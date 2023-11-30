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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فن التعامل والتواصل مع الأخريين ندوة لمديرية الشباب والرياضة بمطروح

فاعليات الندوة بمطروح
فاعليات الندوة بمطروح

نفذت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء ندوة عن كيفية التعامل والتواصل مع الأخريين، وذلك بحضور الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

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تأتي هذه الندوة ضمن فاعليات المعسكر الداخلي من البرنامج الرئاسي العاجل "أهل مصر" الفوج الثاني، والذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح "إدارة تنمية الشباب".
تناول "مدحت محروس" مدربا بوزارة الشباب والرياضة والمحاضر بالندوة، فن التعامل مع الأخريين والتحدث معهم وكيفية التواصل.
وأوضح "رفاعي": إن الهدف من البرنامج هو تبادل الرؤى والأفكار والثقافات من مختلف محافظات مصر الحدودية، ودمج شباب وفتيات تلك المحافظات مع بعضهم البعض، فضلا عن التعريف بالأماكن السياحية، حيث شارك في هذا الفوج الداخلي ١٥٠ شابا وفتاة من مختلف المراكز الإدارية بالمحافظة.
يأتي ذلك برعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتعليمات "نجوى صلاح" رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالاهتمام بالشباب في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وذلك تحت إشراف اللجنة المنظمة، "أسماء عبد الغفار" مدير إدارة الشباب، و "أحمد عبد الرحيم" منسق عام التطوع.

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